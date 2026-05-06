Stagione al via ma i ragazzi restano a casa | l' allarme di Confesercenti sulle assunzioni dei minori

Con l'inizio della stagione estiva, molte imprese del settore turistico stanno cercando personale, ma incontrano difficoltà legate alle procedure di assunzione dei minori. Confesercenti ha segnalato che, nonostante le esigenze di manodopera, le norme burocratiche rallentano i processi di inserimento lavorativo per i giovani. Questa situazione ha portato alcuni datori di lavoro a preferire di non assumere minori in questa fase dell’anno.

Mentre la stagione balneare entra nel vivo e le imprese del turismo cercano rinforzi, a frenare le assunzioni arriva un ostacolo burocratico. Nel mirino finisce il caos che circonda il certificato medico per l’idoneità al lavoro dei minorenni, un passaggio obbligatorio che però, al momento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Burocrazia e stagione estiva, assunzioni dei minori al palo. Confesercenti: "Sistema inceppato"Mentre la stagione balneare entra nel vivo e le imprese del turismo cercano rinforzi, a frenare le assunzioni arriva un ostacolo burocratico. Aumentano i reati commessi da minori. “Ragazzi dentro”, a Foggia gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in ItaliaVenerdì 27 e Sabato 28 febbraio, eventi nazionali della Camera Minorile di Capitanata, esperti da tutta Italia FOGGIA – Nel 2025, i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CSI Potenza, al via fasi finali dei campionati; Chivu: Stagione importante, ma è tutto merito dei miei ragazzi; Gubbio, parte la campagna elettorale dei ragazzi: idee e progetti per costruire la città di domani; Oper’Arte 2026 - Nel nome di Maria. Campi, al via la stagione per bambini e ragazzi con ‘L’amico ritrovato’Firenze, 29 gennaio 2026 - Sarà il capolavoro di Fred Uhlman L’amico ritrovato, per la regia e con la partecipazione di Ciro Masella e Filippo Lai, tra memoria ed educazione sentimentale, ad andare ... lanazione.it Ti racconto una storia, al via la stagione per ragazzi al teatro alla MisericordiaArezzo, 18 dicembre 2025 – Con l’avvio della nuova rassegna per famiglie 2025/2026, il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro si conferma, anche grazie a questi appuntamenti, uno spazio di incontro, ... lanazione.it LaC News24. . La stagione delle principali squadre calabresi di calcio entra in un momento decisivo. Questa sera il Cosenza disputerà il primo turno dei play off di Serie C, mentre il Crotone dopo aver superato il primo turno prova a fare il bis. il Catanzaro asp - facebook.com facebook Con è andata la stagione di #Reijnders con il #ManchesterCity x.com