Burocrazia e stagione estiva assunzioni dei minori al palo Confesercenti | Sistema inceppato

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento dell’afflusso di turisti, molte imprese del settore turistico stanno cercando di assumere personale, ma incontrano difficoltà legate alla burocrazia. Secondo Confesercenti, il sistema amministrativo si presenta inceppato, impedendo alle aziende di completare facilmente le procedure di assunzione dei minori. Questa situazione rallenta le operazioni e mette in difficoltà le attività che vorrebbero rafforzare il proprio staff in vista dei mesi di massimo afflusso.

Mentre la stagione balneare entra nel vivo e le imprese del turismo cercano rinforzi, a frenare le assunzioni arriva un ostacolo burocratico. Nel mirino finisce il caos che circonda il certificato medico per l’idoneità al lavoro dei minorenni, un passaggio obbligatorio che però, al momento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Stagione estiva 2026: contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionaliUn aspetto non trascurabile in vista della prossima stagione estiva è la possibilità di assumere i dipendenti a tempo determinato per lo svolgimento... Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione estiva: i voli e le meteParte bene il 2026: +8,4% di passeggeri nei primi tre mesi rispetto all'anno precedente. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dopo 38 anni l’addio alla Festa d’Estate di Vascon: Battuti da burocrazia e fisco; Le imprese forestali piemontesi chiedono di poter lavorare; Tempi infiniti per il rilascio della carta d'identità elettronica a Bari: Attese fino a ottobre; Settore forestale in crisi: l’allarme del sindaco di Perlo. Stagione estiva senza piscina. Rescisso il contratto col gestore: Inizieremo i lavori per sistemarlaStagione estiva senza piscina a Castiglion Fiorentino, ma con la promessa di un impianto rinnovato per il futuro. Il Comune ha risolto il contratto con la SSD Officina del Nuoto a R.L., ponendo fine a ... lanazione.it Il destino della tangenziale sud di Bergamo torna al centro del dibattito in Regione, ma con uno spiraglio concreto per evitare che l’opera affondi di nuovo nelle sabbie mobili di burocrazia e attese. - facebook.com facebook La dignità delle vittime e delle loro famiglie viene prima di ogni burocrazia. Si tratta di principio giusto e di una decisione di buonsenso, resa possibile grazie all’importante lavoro di interlocuzione del Presidente Meloni. Un segnale di rispetto davanti a una trag x.com