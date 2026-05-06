SS172 Perrini FdI | Criticità diffuse e visibilità ridotta necessario intervenire subito

La sicurezza lungo la Strada Statale 172, in particolare nel tratto tra San Paolo e Martina Franca, torna a essere oggetto di discussione dopo che un consigliere regionale ha sollecitato un’udienza urgente in Commissione Trasporti. Secondo quanto dichiarato, ci sarebbero criticità diffuse e una visibilità insufficiente, rendendo necessarie azioni immediate per migliorare le condizioni di sicurezza lungo questa arteria.

Tarantini Time Quotidiano La sicurezza lungo la Strada Statale 172, in particolare nel tratto San Paolo– Martina Franca, torna al centro dell’attenzione dopo l’iniziativa del consigliere regionale Renato Perrini, che ha richiesto un’audizione urgente in Commissione Trasporti. “Ho chiesto un’audizione urgente in Commissione Trasporti per affrontare le gravi criticità relative alla messa in sicurezza della Strada Statale 172, con particolare riferimento al tratto San Paolo-Martina Franca. L’iniziativa nasce dalla necessità di un confronto immediato tra le istituzioni e gli enti competenti per risolvere problematiche che mettono a rischio l’incolumità pubblica”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - SS172, Perrini (FdI): “Criticità diffuse e visibilità ridotta, necessario intervenire subito” Notizie correlate Meloni: «Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso il coinvolgimento. Presenza militari italiani ridotta a stretto necessario»«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini: “Rincari alle stelle su carburanti, gas e materiali, è necessario intervenire subito”Arezzo, 18 marzo 2026 – Gli effetti negativi della guerra in Medioriente si ripercuotono anche nel settore edilizia.