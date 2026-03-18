L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini | Rincari alle stelle su carburanti gas e materiali è necessario intervenire subito

Il presidente di Ance Arezzo segnala un aumento rapido e consistente dei costi per carburanti, gas e materiali da costruzione. In questo momento si rende urgente un intervento per fronteggiare i rincari che stanno colpendo il settore edilizio. La situazione si aggrava a causa delle ripercussioni della guerra in Medio Oriente, che si fanno sentire anche nel mercato locale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Gli effetti negativi della guerra in Medioriente si ripercuotono anche nel settore edilizia. Il Presidente di ANCE Arezzo Gian Giacomo Gellini interviene sul tema: “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni soprattutto da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione di lavori pubblici su rincari generalizzati e spropositati: non solo per energia e carburanti ma per tutte le materie prime, senza contare la crescente incertezza in ordine alla disponibilità e ai tempi di consegna dei materiali necessari ai cantieri – dice Gellini - Analoghe segnalazioni stanno pervenendo anche dal settore dell’edilizia privata. Pensiamo sia quindi necessario arginare gli effetti che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini: “Rincari alle stelle su carburanti, gas e materiali, è necessario intervenire subito” Articoli correlati Materiali alle stelle nei cantieri, Ance lancia l’allarme: "Subito misure contro i rincari"Rincari improvvisi e sempre più pesanti sui materiali da costruzione stanno mettendo in difficoltà le imprese dell’edilizia nella provincia di... Materiali da costruzione, l'allarme di Ance Emilia Area Centro: "Prezzi a rischio. Intervenire subito""Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da... Una raccolta di contenuti su Ance Arezzo Gellini Guerra in Iran, l’allarme di Ance Toscana Nord: Subito rincari anche nei materiali per l’ediliziaIl presidente GIacomo Salvi: Serve una politica industriale di emergenza che non si limiti solo a carburanti e bollette ... luccaindiretta.it Edilizia, allarme costi. E’ già corsa ai rincariNubi sul futuro dell’edilizia e preoccupazioni dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili di Confindustria. Se ne fa portavoce Giacomo Salvi, ... lanazione.it