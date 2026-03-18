L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini | Rincari alle stelle su carburanti gas e materiali è necessario intervenire subito

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Ance Arezzo segnala un aumento rapido e consistente dei costi per carburanti, gas e materiali da costruzione. In questo momento si rende urgente un intervento per fronteggiare i rincari che stanno colpendo il settore edilizio. La situazione si aggrava a causa delle ripercussioni della guerra in Medio Oriente, che si fanno sentire anche nel mercato locale.

Arezzo, 18 marzo 2026 –  Gli effetti negativi della guerra in Medioriente si ripercuotono anche nel settore edilizia. Il Presidente di ANCE Arezzo Gian Giacomo Gellini interviene sul tema: “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni soprattutto da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione di lavori pubblici su rincari generalizzati e spropositati: non solo per energia e carburanti ma per tutte le materie prime, senza contare la crescente incertezza in ordine alla disponibilità e ai tempi di consegna dei materiali necessari ai cantieri – dice Gellini - Analoghe segnalazioni stanno pervenendo anche dal settore dell’edilizia privata. Pensiamo sia quindi necessario arginare gli effetti che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’allarme del presidente di Ance Arezzo Gellini: “Rincari alle stelle su carburanti, gas e materiali, è necessario intervenire subito”

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