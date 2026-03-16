Meloni | Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso il coinvolgimento Presenza militari italiani ridotta a stretto necessario

La presidente del Consiglio ha dichiarato durante un'intervista a Quarta Repubblica che intervenire a Hormuz rappresenterebbe un passo verso un maggiore coinvolgimento militare. Ha inoltre affermato che la presenza delle forze italiane nel Golfo è attualmente ridotta al minimo indispensabile, sottolineando come questa sia la sua priorità principale in questo momento.

«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. Sullo Stretto di Hormuz, chiaramente è più impegnativo, perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento. Da una parte per noi è fondamentale la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner. Intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda la sera di lunedì 16 marzo su Rete4. «Lavoriamo per una de-escalation, cioè per fare in modo che la guerra possa terminare e possa tornare la diplomazia», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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