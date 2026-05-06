Srna racconta | Pisacane un fratello tifo per lui e per il Cagliari Modric? È il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo

Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di diversi temi legati al calcio. Ha descritto Pisacane come un fratello, dichiarando di tifare per lui e per il Cagliari. Inoltre, ha espresso il suo parere su Modric, definendolo il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo. Le sue parole sono state riportate nel corso di una conversazione recente.

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