Darijo Srna, ex compagno di squadra di Luka Modric nella nazionale croata, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Corriere'. Srna ha descritto Modric come un fratello e ha affermato di non aver mai dubitato che la sua classe si sarebbe fatta notare anche in Italia. Le parole dell’ex calciatore sono state pubblicate in un articolo recente, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Chi meglio di lui poteva parlarne? Srna lo ha fatto in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «Luka rappresenta ancora tanto per me. Un compagno, un amico, un fratello, scegliete voi. Il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo, tra i migliori in assoluto. Quante partite insieme con la Croazia, quanti ricordi .. Mai avuto dubbi sul fatto che la sua infinita classe emergesse anche in Italia. Ma .». Quale sarebbe il dubbio di Srna? È presto detto e spiegato dall'attuale direttore sportivo dello Shakhtar: «Io adoro il vostro calcio. Però se uno come Modric, a 40 anni, è tra i giocatori più forti del campionato forse c’è un problema.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Srna: “Modric, un fratello: non avevo dubbi che la sua classe emergesse anche in Italia”

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