Una rappresentante di una nota società discografica italiana con ruoli di responsabilità ha condiviso il suo percorso professionale nel settore musicale. Durante un'intervista, ha menzionato le difficoltà che possono incontrare le donne che lavorano in ambienti dominati dagli uomini, in particolare durante le sessioni di registrazione con gruppi composti prevalentemente da uomini. Tale testimonianza offre uno sguardo diretto sulle esperienze di chi opera in questa industria.

«V oglio solo dire alle donne che lavorano nella musica che a volte, quando siete in studio con un gruppo di uomini, può essere difficile. Non smettete mai di ascoltarvi e lottate per le vostre idee, per la vostra musica ». Queste le parole di Lady Gaga sul palco dei Grammy 2026 mentre ritirava ben due premi: miglior album vocal pop e miglior dance pop recording. Un invito ad esporsi e occupare spazio.Un incoraggiamento ad abbandonare quello che Michela Murgia ha definito « pensiero afono », ovvero il pensare senza esprimersi, rimanendo il più possibile in silenzio, perchè è quello che è concesso e consono a una donna. Leggi anche › L’elettronica è donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La country manager della realtà discografica "Altafonte Italia" racconta il suo percorso e il suo ruolo di guida nel settore della musica

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Alessandra Todde legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna, la decisione della Corte d’appello di CagliariLa Corte ha accolto parzialmente l’appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la...