Rakitic non ha dubbi | Modric può giocare per altre due o tre stagioni Ai playoff tiferò per l’Italia di Gattuso

Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Rakitic ha dichiarato che Luka Modric può ancora giocare per due o tre stagioni, e ha aggiunto che tiferà per l’Italia di Gattuso ai prossimi playoff. L’ex centrocampista di Barcellona e Siviglia ha parlato del suo amico e della stagione di Modric al Milan, sottolineando il forte legame tra i due calciatori attraverso un’immagine iconica del calcio croato.

Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter accelera per il rientro! C’è una spinta in più Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027 Matic racconta: «Io via dalla Roma solo per mancanza di rispetto dei dirigenti, ecco come ha fatto il Sassuolo a convincermi» Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazione Esonero... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rakitic non ha dubbi modric pu242 giocare per altre due o tre stagioni ai playoff tifer242 per l8217italia di gattuso
© Calcionews24.com - Rakitic non ha dubbi: «Modric può giocare per altre due o tre stagioni. Ai playoff tiferò per l’Italia di Gattuso»

Articoli correlati

Rakitic: “Un altro anno di Modric? Può andare avanti altre tre stagioni. Scudetto? Mai dire mai”L'ex calciatore Ivan Rakitic è impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ieri si è presentato anche il centrocampista del...

Leggi anche: Rakitic: "Modric giocherà altri due-tre anni. Gattuso è un grande, farò il tifo per l'Italia"

Tutti gli aggiornamenti su Rakitic non ha dubbi Modric può giocare...

Rakitic: Modric giocherà altri due-tre anni. Gattuso è un grande, farò il tifo per l'ItaliaL’ex compagno in nazionale: È incredibile e ha ancora tanta voglia di alzare trofei. Col Milan? Ora o... magari l’anno prossimo ... msn.com

italia di gattuso rakitic non ha dubbiFabio Capello ha analizzato il momento della nostra Nazionale dando fiducia a Gattuso, ma spiegando il problema che persiste in ItaliaFabio Capello ha analizzato il momento della nostra Nazionale dando fiducia a Gattuso, ma spiegando il problema che persiste in Italia Fabio Capello dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, analizza i ... calcionews24.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.