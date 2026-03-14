Ivan Rakitic ha dichiarato che Luka Modric può ancora giocare per due o tre stagioni, e ha aggiunto che tiferà per l’Italia di Gattuso ai prossimi playoff. L’ex centrocampista di Barcellona e Siviglia ha parlato del suo amico e della stagione di Modric al Milan, sottolineando il forte legame tra i due calciatori attraverso un’immagine iconica del calcio croato.

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© Calcionews24.com - Rakitic non ha dubbi: «Modric può giocare per altre due o tre stagioni. Ai playoff tiferò per l’Italia di Gattuso»

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