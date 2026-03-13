Una coppia del Grande Fratello 2024 si è ufficialmente sciolta, segnando la fine di una relazione nata tra i concorrenti durante il reality. La notizia è stata diffusa attraverso una mossa sui social, che non lascia spazio a interpretazioni. Il programma ha visto diverse storie d’amore svilupparsi tra i partecipanti, ma questa è una delle separazioni più evidenti e commentate dagli utenti online.

Il Grande Fratello 2024 è stata un'edizione parecchio fortunata a livello di ascolti e di ship. Sono state diverse le storie d'amore nate all'interno della casa più spiata d'Italia. In queste ore, una coppia nata in quell'edizione ha annunciato di aver deciso di dividere le proprie strade. Si tratta di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che si sono resi protagonisti di alcune mosse social che non hanno lasciato dubbi ai fans. In particolare, l'idraulico senese e la dottoressa romana hanno cancellato le foto di coppia presenti nei rispettivi profili Instagram. I due inoltre hanno smesso di seguirsi sui social. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Una coppia del Grande Fratello 2024 è scoppiata: la mossa social che non lascia dubbi

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