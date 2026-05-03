Squinzano-Leverano scontri tra tifosi | in due hanno perso dita Praticamente all' inizio della partita

All'inizio della partita tra Squinzano e Leverano, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno coinvolto diversi individui. Durante gli incidenti, due persone hanno riportato la perdita di alcune dita di una mano ciascuna. La partita rappresentava un momento importante nel campionato, ma le tensioni tra i supporter hanno portato a un episodio di violenza in uno dei momenti più caldi della stagione.

Squinzano-Leverano, partita importante nella fase conclusiva del campionato. Tensioni fra gruppi di tifosi tanto che alcuni di loro hanno dato luogo a scontri e due di loro hanno perso alcune dita delle mani ciascuno. Accaduto pressoché all’inizio della partita. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Squinzano-Leverano, scontri tra tifosi: in due hanno perso dita Praticamente all'inizio della partita Notizie correlate Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, in due hanno perso alcune ditaScontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. Scontri a Squinzano: due tifosi feriti tra pietre e petardi? Cosa scoprirai Come sono stati colpiti i due giovani durante la rissa? Chi sono i responsabili identificati dai carabinieri dopo l'esplosione?... Panoramica sull’argomento Si parla di: Promozione Pugliese, volata finale tra Ostuni e Squinzano: 180 minuti per il salto di categoria. Scontri tra tifosi a Squinzano, 4 feritiDue hanno perso le dita di alcune mani. Un altro è stato aggredito alla schiena con un cacciavite. I tafferugli sono avvenuti fuori dallo stadio prima dell'inizio della partita ... rainews.it Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: due feriti graviÈ accaduto a Squinzano nell’imminenza della sfida contro Leverano dove due sostenitori delle due squadre sono stati condotti all’ospedale di Lecce per serie ferite alla mano dopo una delle esplosioni. lecceprima.it