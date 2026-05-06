I Carabinieri di Squillace hanno intercettato un’attività di spaccio di marijuana tra auto e abitazione. Durante un controllo, hanno trovato la droga nascosta nell’aletta parasole di un veicolo. Inoltre, nella casa del conducente sono stati sequestrati diversi involucri di marijuana, oltre a materiale utile alle indagini. L’operazione si inserisce in un’indagine in corso sulla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

? Cosa scoprirai Come faceva l'uomo a nascondere la droga nell'aletta parasole?. Cosa hanno trovato i Carabinieri nella casa del conducente?. Chi è il secondo uomo che viaggiava nell'auto sospetta?. Dove veniva distribuita la marijuana prodotta a Squillace?.? In Breve Operazione domenica 19 aprile 2026 dopo controllo veicolo sospetto. Sequestrati 70 grammi di marijuana e semi in abitazione del conducente. Confiscati fertilizzanti, bilancia e bustine per vendita in zona Squillace. Indagini in corso sul secondo occupante del veicolo fermato dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Squillace hanno fermato un uomo del posto domenica 19 aprile 2026, dopo aver scoperto marijuana nascosta in un’auto e in una casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Squillace, scoperto spaccio tra auto e casa: sequestrata marijuana

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