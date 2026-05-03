Incendio in Toscana | scoperto orto di marijuana tra le fiamme

Un incendio scoppiato in Toscana ha rivelato tra le fiamme un'area dedicata alla coltivazione di marijuana. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno individuato un orto di piante illegali nascosto nel bosco. Si stanno ora analizzando le cause dell’incendio e il possibile collegamento tra le fiamme e la presenza di questa coltivazione clandestina. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come è stato costruito un sistema di irrigazione così avanzato nel bosco?. Perché l'incendio potrebbe essere stato causato proprio dalla piantagione?. Chi sono i responsabili della gestione di questo orto clandestino?. Quali danni ha causato il rogo all'ecosistema tra Firenze e Pistoia?.? In Breve 14 squadre VAB hanno domato l'incendio su un ettaro di territorio. Duecento piante di marijuana con impianto di irrigazione rinvenute a Poggioni. Carabinieri forestali di Empoli indagano sul nesso tra piantagione e rogo. Incendio scoppiato sabato 2 maggio tra Cerreto Guidi e Lamporecchio. Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, un incendio boschivo nella località Poggioni, tra i comuni di Cerreto Guidi e Lamporecchio, ha portato alla scoperta di circa duecento piante di marijuana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio in Toscana: scoperto orto di marijuana tra le fiamme Notizie correlate Incendio boschivo in Toscana, in fiamme 700 ettari sul Monte Faeta. Evacuate oltre 3500 personeUn incendio boschivo sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione circa 3500 persone. Incendio a Portici, donna di 88 anni muore tra le fiamme nella sua abitazioneUna donna di 88 anni è morta per le ustioni riportate nell'incendio della propria abitazione nel Parco San Ciro.