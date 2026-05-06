Squalifica Prestianni | la commissione Disciplinare della FIFA la estende a livello mondiale dopo gli insulti a Vinicius! La nota ufficiale

La commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di estendere la squalifica a livello mondiale nei confronti di un giovane calciatore dopo aver ricevuto segnalazioni relative a insulti rivolti a un avversario. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che specifica come il provvedimento riguardi tutte le competizioni sotto l’egida dell’ente internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio e ha portato a un intervento immediato da parte delle autorità sportive.

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