Prestianni squalificato per sei partite dalla UEFA | anche il Mondiale ora è a rischio! Ecco la richiesta dopo gli insulti a Vinicius Jr

La UEFA ha squalificato Prestianni per sei partite a causa di insulti rivolti a Vinicius Jr. La decisione riguarda anche la partecipazione dell’argentino ai prossimi Mondiali, che potrebbe essere compromessa. La vicenda ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e si inserisce in un contesto di sanzioni per comportamenti scorretti in campo. La squalifica rischia di avere ripercussioni anche sulla carriera dell’atleta.

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