Sputi sulla chiesa a Gerusalemme | il video riaccende l’allarme contro i cristiani

Un video diffuso online mostra un colono israeliano che, davanti alla porta della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme, sputa ripetutamente. Le immagini sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza e hanno riacceso le preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rispetto dei luoghi di culto cristiani nella città. La scena si è verificata in un momento in cui le tensioni tra diverse comunità religiose sono comunque alte.

(Adnkronos) – Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere, con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video, condiviso dal Governatorato di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il colono israeliano che sputa davanti a una chiesa a Gerusalemme – Il videoUn colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San... Gerusalemme, i cristiani ortodossi al Santo Sepolcro per il Fuoco SacroI sacerdoti delle Chiese ortodosse armena e greca hanno accompagnato il custode delle chiavi della chiesa ad aprire i cancelli della Basilica del...