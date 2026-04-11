Gerusalemme i cristiani ortodossi al Santo Sepolcro per il Fuoco Sacro

A Gerusalemme, i sacerdoti delle Chiese ortodosse armena e greca hanno affiancato il custode delle chiavi della Basilica del Santo Sepolcro per aprire i cancelli della chiesa, dando così il via al Sabato del Fuoco Sacro. L’evento rappresenta una tradizione importante per le comunità cristiane di rito ortodosso, e si svolge ogni anno prima della celebrazione pasquale. La cerimonia si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

I sacerdoti delle Chiese ortodosse armena e greca hanno accompagnato il custode delle chiavi della chiesa ad aprire i cancelli della Basilica del Santo Sepolcro, a Gerusalemme, segnando l’inizio ufficiale del Sabato del Fuoco Sacro. Dopo l’apertura del cancello, i fedeli hanno affollato la chiesa. Dopo l’apertura del cancello, i fedeli hanno affollato la vasta basilica. Il rituale del Fuoco Santo risale ad almeno 1.200 anni fa e precede la Pasqua ortodossa che si celebra domenica 12 aprile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gerusalemme, i cristiani ortodossi al Santo Sepolcro per il Fuoco Sacro Gerusalemme, vietato l’accesso al Santo Sepolcro: bloccato il cardinale PizzaballaGERUSALEMME – La polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massima autorità cattolica in... Gerusalemme, Netanyahu: accesso immediato per Pierbattista Pizzaballa al Santo SepolcroIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver disposto il pieno e immediato accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla... Gerusalemme, impedito al card. Pizzaballa ingresso al Santo Sepolcro. Sdegno Cei Temi più discussi: RUSSIA - TERRA SANTA Gli ortodossi russi e il Fuoco Santo di Gerusalemme in tempo di guerra; Restrizioni e controlli: a Gerusalemme la Pasqua è blindata. Al Santo Sepolcro messa a porte chiuse; Dopo 200 anni riaperta la tomba immaginaria di Gesu’ Cristo; La Pasqua a Gerusalemme all'ombra della guerra e con accesso limitato alla Basilica del Santo Sepolcro. Gerusalemme, i cristiani ortodossi al Santo Sepolcro per il Fuoco Sacro(LaPresse) I sacerdoti delle Chiese ortodosse armena e greca hanno accompagnato il custode delle chiavi della chiesa ad aprire i cancelli ... stream24.ilsole24ore.com Gli ortodossi russi e il Fuoco Santo di Gerusalemme in tempo di guerraDopo le celebrazioni della Settimana Santa delle Chiese di rito latino sabato 11 sarà la volta dell'accensione della fiamma pasquale che dal Santo Sepolcro le Chiese ortodosse dif ... asianews.it https://www.ilcittadino.it/stories/editoriali/il-muro-davanti-al-santo-sepolcro-o_192921_96/ - facebook.com facebook Quanta malafede sul Santo Sepolcro x.com