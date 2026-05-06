Il colono israeliano che sputa davanti a una chiesa a Gerusalemme – Il video

Un video di sorveglianza ha mostrato un colono israeliano mentre sputava ripetutamente davanti alla porta d’ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. L’episodio si è verificato recentemente e ha catturato l’attenzione dei media locali. Nessuna altra informazione sulla dinamica o sulle conseguenze dell’atto è stata resa nota. La scena è stata registrata e condivisa sui social network.

Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere, con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video è stato rilanciato dall’emittente al-Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo. I cristiani a Gerusalemme. L’azione del colono è solo l’ultima di una serie che hanno preso di mira i cristiani a Gerusalemme. Il 28 aprile un uomo ha aggredito la suora cattolica francese Marie-Reine in pieno giorno sul Monte Sion, nella Città Vecchia di Gerusalemme, a poca distanza dal Cenacolo.🔗 Leggi su Open.online

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