Allarme nella sala mensa della scuola francese | 12 bambini della primaria si sentono male qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino

Nella scuola francese di Milano, 12 bambini delle elementari si sono sentiti male dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino nella sala mensa. L’incidente è avvenuto durante il pasto e ha provocato svenimenti e irritazioni agli occhi. I bambini sono stati portati fuori e soccorsi subito dal personale scolastico e dai sanitari. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare chi ha compiuto il gesto e quale fosse il motivo. La scuola ha chiuso temporaneamente la mensa per le verifiche di sicurezza.

Milano, 19 febbraio 2026 – L’allarme scat ta al momento del pranzo, all’interno della sala mensa. Le prime informazioni giunte alla centrale del 112 parlano di almeno una decina di bambini che accusano dei malori, in particolare alle vie respiratorie. La telefonata arriva dalla direzione del Liceo Stendhal, la scuola francese di via Laveno, in zona a San Siro all’altezza di piazzale Segesta, dove nel giro di pochi minuti accorrono ambulanze e vigili del fuoco. Oltre alle pattuglie della polizia. Alla ricerca delle cause . Questi ultimi con tre mezzi e il Nucleo Nbcr specializzato in questo tipo di emergenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme nella sala mensa della scuola francese: 12 bambini della primaria si sentono male, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino Spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: evacuati gli studenti, due portati in ospedaleNella scuola di Pistoia, uno spray al peperoncino è stato spruzzato nel corridoio, causando l’evacuazione degli studenti. Leggi anche: Di nuovo spray al peperoncino spruzzato al liceo Marconi, scuola evacuata e soccorsi in azione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mensa a Benevento, ispezione dell'Asl: Mai serviti pasti riciclati; Napoli, topo morto nella pentola alla mensa di una scuola; Il caso mensa scolastica, 300 disdette al servizio; Mensa scolastica, l’allarme: Intonaco pericolante, ruggine e niente acqua calda. Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'LIDO - Polpette presumibilmente avariate e sicuramente puzzolenti servite nella mensa scolastica per il pranzo di giovedì. Ieri, invece, nei piatti di pasta e fagioli sono stati trovati numerosi ... ilgazzettino.it In Puglia solo il 27% delle scuole ha la mensa: a farne le spese è l'occupazione femminileOggi riaprono le scuole. E insieme alla campanella, risuona anche l’allarme sul fronte dei servizi di supporto alle famiglie. Il quadro resta critico, soprattutto nel Mezzogiorno e in Puglia. A ... quotidianodipuglia.it Vincenzo Di Puppo venne ucciso nel 1980 nel corso di una rapina a una gioielleria di Gallarate (Varese). Quel giorno di marzo, insieme al collega, era componente della Volante del commissariato quando dalla sala operativa arrivò l’allarme rapina da una gi facebook