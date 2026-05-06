Spostamento Serd via Canevari scaricabarile tra Regione e Comune | Decidete voi No tocca a voi

La disputa tra Regione Liguria e Comune di Genova riguarda lo spostamento del Serd di via Canevari. La Regione ha richiesto al Comune di prendere una decisione definitiva, mentre quest'ultimo ha risposto di non essere competente e di lasciare la responsabilità all'ente regionale. La questione si trascina da anni senza una soluzione definitiva, alimentando le tensioni tra le due amministrazioni. La discussione si è riaccesa con scambi di comunicazioni ufficiali tra le parti.

Botta e risposta a distanza tra Regione Liguria e Comune di Genova. Al centro della querelle c'è l'annosa questione legata al Serd di via Canevari, da anni al centro del dibattito su un eventuale spostamento da una zona dove i problemi si trascinano da molto tempo (ne avevamo parlato qui), con.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Stazione Medioetruria, Salvini apre a tutti: ‘Decidete voi… poi passo’AREZZO – E insomma, alla fine della fiera, pare che la famosa stazione dell’alta velocità Medioetruria si farà. Leggi anche: Rimini e Brindisi, tocca a voi. Oggi al Flaminio il primo ‘round’ Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spostamento Serd via Canevari, scaricabarile tra Regione e Comune: Decidete voi, No, tocca a voi; SerD di via Canevari, Nicolò: La scelta su dove ricollocarlo spetta al Comune; SerD di via Canevari, Cristina Lodi replica alla Regione: Trovare la sede non è competenza del Comune -; Sanità, nuovo scontro Regione – Comune sul Serd. Lodi: L’organizzazione non spetta a Tursi. Spostamento Serd via Canevari, scaricabarile tra Regione e Comune: Decidete voi, No, tocca a voiBotta e risposta a distanza, dalle parole dell'assessore regionale Nicolò alla replica dell'assessora comunale Lodi, da tempo residenti e commercianti della zona denunciano problemi e degrado ... genovatoday.it Sanità, nuovo scontro Regione – Comune sul Serd. Lodi: L’organizzazione non spetta a TursiLe scintille sulla collocazione del servizio di via Canevari dopo le dichiarazioni in consiglio regionale dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò: Compete ... genova.repubblica.it 50news Versilia. . Viareggio : Scoppi notturni vicino al SERD - facebook.com facebook