Il ministro dei trasporti ha dichiarato che la decisione sulla realizzazione della stazione Medioetruria spetta ai cittadini e alle autorità locali. Ha aggiunto che, una volta che avranno espresso il loro parere, si procederà con i passaggi successivi. La questione riguarda la costruzione di un nuovo nodo ferroviario ad alta velocità che, secondo le fonti, sembra ormai confermata. La comunicazione è arrivata durante un evento pubblico in provincia.

AREZZO – E insomma, alla fine della fiera, pare che la famosa stazione dell’alta velocità Medioetruria si farà. Dove? Eh, piano, non correte: si farà. ma con calma. Molta calma. Tipo regionale delle 6:12. Ieri sera, tra una stretta di mano e un buffet all’hotel Minerva, il ministro ha tirato fuori il coniglio dal cilindro: “Se i territori sono d’accordo li ascolto”. Che tradotto dal politichese vuol dire: “mettetevi d’accordo voi, poi io passo a firmare quando avete finito di litigare”. Da una parte c’è Rigutino, che ormai s’è montato la testa e si vede già con Frecciarossa che sfrecciano tra i campi. Dall’altra Creti, che i tecnici avevano scelto con tanto di mappe, grafici e righelli.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Stazione Medioetruria, Salvini apre a tutti: ‘Decidete voi… poi passo’

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