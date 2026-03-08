Oggi al Flaminio si svolge il primo incontro tra le squadre di Rimini e Brindisi. La partita segna l’inizio del rush finale di campionato, con le due formazioni pronte a scendere in campo dopo la pausa. Le squadre si preparano a disputare questa prima sfida ufficiale del nuovo ciclo, mentre i tifosi si apprestano a seguire da vicino l’evento.

Ora si corre per davvero. La pausa è agli sgoccioli e la Dole torna in campo per iniziare il rush finale di campionato. Lo stop ha consentito al gruppo biancorosso di mettere benzina nel motore e di recuperare a pieno regime Ogden, già bello pimpante a Pesaro nel ritorno dopo l’infortunio. Oggi al Flaminio arriva Brindisi e sarà la prima di due partite in cinque giorni contro la Valtur. Venerdì c’è la semifinale di Coppa Italia, ma oggi è campionato e la testa dei protagonisti è concentrata solo su quello. "In questo momento la Coppa Italia la consideriamo lontana – dice Sandro Dell’Agnello –. Pensiamo a questa gara, perché alla conclusione della regular season ne mancano nove e tutte le squadre coinvolte stanno lottando per un obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini e Brindisi, tocca a voi. Oggi al Flaminio il primo ‘round’

Basket, mercoledì di fuoco per la Dole Rimini: al Flaminio arriva Cividale, in palio il secondo postoNon c’è un momento di respiro per la Dole Rimini che, dopo il successo nel Dole Day contro la Fortitudo Bologna, dovrà recuperare la quindicesima...

Sangio, oggi primo round di Coppa. Calderini: "Dobbiamo dare tutto"di Massimo Bagiardi Forte di un momento molto positivo e sostenuta da oltre 100 tifosi che dalla prima mattinata odierna saliranno in Emilia, la...

Tutti gli aggiornamenti su Rimini e Brindisi tocca a voi Oggi al....

Discussioni sull' argomento Valtur Brindisi vince a Forlì, agganciata Pesaro in vetta alla classifica; Rimini e Brindisi, tocca a voi. Oggi al Flaminio il primo ‘round’.

Serie A2 di nuovo in campo. Coach Bucchi: «Valtur Brindisi, a Rimini con testa e fisico»Non è una partita da dentro o fuori, ma è pur sempre una partita molto importante per la corsa alla promozione diretta. Quello di domani tra Dole Rimini e ... quotidianodipuglia.it

Piero Bucchi Rimini squadra top, ma Brindisi non vuole fermarsiI pugliesi sfideranno due volte di fila la Rinascita tra campionato e coppa: il tecnico è il grande ex ... msn.com

Il Partito Liberaldemocratico esprime piena solidarietà a Giorgia Bellucci, Segretaria Regionale PLD dell’Emilia Romagna e all’Avv. Carlo Rufo Spina, consigliere comunale di Rimini, aggrediti verbalmente questa mattina a Rimini mentre partecipavano a un b x.com

Pronti, partenza, via! Dal 30 maggio al 5 ottobre arriva il nuovo treno diretto Zurigo-Rimini. Farà 9 tappe in Emilia-Romagna lungo la via Emilia: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e poi Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e infine Rimini. Dalla m - facebook.com facebook