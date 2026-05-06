Al Centro Verga si svolge la quinta edizione di Basket for Kids, un evento organizzato dal Comitato Maria Letizia Verga. Durante l'iniziativa, ogni tiro a canestro diventa un gesto di solidarietà dedicato ai bambini malati. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e mira a raccogliere fondi per il sostegno dei piccoli affetti da malattie. L'appuntamento si inserisce nel calendario dedicato allo sport e alla solidarietà.

Quinta edizione per Basket for Kids, l’evento organizzato dal Comitato Maria Letizia Verga che trasforma ogni canestro in un gesto di solidarietà. Sabato e domenica al campo di basket di Parco Sempione due giorni di sport, musica e comunità che da Monza conquista Milano, per essere al fianco della Fondazione Maria Letizia Verga ETS e sostenere il progetto Sport Therapy al Centro Verga del San Gerardo di Monza, un programma che ogni giorno dimostra come l’attività fisica possa essere un supporto concreto dal punto di vista clinico e psicologico per i bambini e ragazzi che affrontano le cure per leucemie e linfomi. Avviato nel 2017, il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sport Therapy al Centro Verga. A canestro per i bimbi malati

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