La pet therapy al Verga | in corsia c’è Raudy il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti
Da alcune settimane, ogni sabato pomeriggio, il Centro Maria Letizia Verga della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ospita una visita speciale. In corsia, tra i pazienti in cura per malattie ematoncologiche, arriva un golden retriever di nome Raudy. Il cane accompagna i bambini e i ragazzi, portando momenti di sollievo e serenità durante il percorso di cura. La presenza di Raudy fa parte di un programma di pet therapy promosso dall’ospedale.
Un ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini e i ragazzi in cura per malattie ematoncologiche, ricevono una visita inaspettata: quella di Raudy, un golden retriever di 3 anni. “Gli interventi assistiti con animali si fondano su evidenze consolidate e sul cosiddetto ‘pet effect’ -spiega Marco Spinelli, responsabile dell’area psicosociale della Fondazione e pediatra del San Gerardo - la relazione con l’animale è associata a una riduzione dei livelli di stress, mediata anche da meccanismi neuroendocrini, e a una regolazione di parametri fisiologici come frequenza cardiaca e pressione arteriosa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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