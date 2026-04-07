La pet therapy al Verga | in corsia c’è Raudy il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti

Da alcune settimane, ogni sabato pomeriggio, il Centro Maria Letizia Verga della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ospita una visita speciale. In corsia, tra i pazienti in cura per malattie ematoncologiche, arriva un golden retriever di nome Raudy. Il cane accompagna i bambini e i ragazzi, portando momenti di sollievo e serenità durante il percorso di cura. La presenza di Raudy fa parte di un programma di pet therapy promosso dall’ospedale.

Un ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini e i ragazzi in cura per malattie ematoncologiche, ricevono una visita inaspettata: quella di Raudy, un golden retriever di 3 anni. “Gli interventi assistiti con animali si fondano su evidenze consolidate e sul cosiddetto ‘pet effect’ -spiega Marco Spinelli, responsabile dell’area psicosociale della Fondazione e pediatra del San Gerardo - la relazione con l’animale è associata a una riduzione dei livelli di stress, mediata anche da meccanismi neuroendocrini, e a una regolazione di parametri fisiologici come frequenza cardiaca e pressione arteriosa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dieci cuccioli in corsia, la pet therapy entra in sette reparti dell'ospedale. Benefici emotivi per i pazientiTutto iniziò nel 2017, con le prime iniziative nel reparto di onco ematologia pediatrica grazie al coinvolgimento dello Ior.

Carezze che curano: la Pet Therapy entra in corsia per regalare sorrisi agli anzianiSuccesso per la raccolta fondi del Rotary Tre Valli: alla Rsa di Vecchiazzano arrivano i cani di Dog Galaxy per stimolare umore e socialità Il...

La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazientiUn ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini ... monzatoday.it

Trento. Pet therapy: al via prima trasmissione TV nazionaleAndrà in onda sull’emittente Odeon per 10 puntate a partire dal 12 ottobre. Il programma, che si intitola Seguimi: un viaggio nel mondo della pet therapy. Le realtà intervistate sono l’Anffas ... quotidianosanita.it