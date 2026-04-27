Manca oltre il 50% degli personale addetto al processo l’ufficio gip-gup di Milano | Solo servizi essenziali
Dal 15 maggio al 30 giugno, l’ufficio gip-gup di Milano opererà con un organico ridotto, mancando più della metà del personale incaricato del processo. L’ufficio ha comunicato che durante questo periodo si concentrerà esclusivamente sui servizi essenziali, lasciando temporaneamente in sospeso le attività ordinarie. La decisione interessa le funzioni relative alle indagini preliminari e alle decisioni urgenti nel settore giudiziario milanese.
Dal 15 maggio al 30 giugno l’ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano funzionerà a regime ridotto. In questo arco di tempo verranno garantite soltanto le attività considerate prioritarie, come le richieste di misure cautelari, mentre gran parte delle udienze preliminari e dei procedimenti subiranno rinvii. La decisione emerge da un documento interno del Tribunale di Milano, firmato dalla presidente della sezione Gip, Vincenza Maccora, che fotografa una situazione di forte criticità organizzativa. Alla base del provvedimento c’è una carenza significativa di personale amministrativo e assistenti, che rende impossibile mantenere gli standard ordinari di attività.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Si cerca personale addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commercialiPer un'azienda operante nel settore edile, il centro per l'impiego di Chieti ricerca un adetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi...
“Vietato nascere, morire e sposarsi”, manca il personale e chiude l’ufficio anagrafe a CainoBrescia, 12 marzo 2026 – Ufficio anagrafe chiuso a tempo indeterminato nel Comune di Caino, nel Bresciano, per l'assenza improvvisa di personale in...
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: Il 40 per cento dei cittadini dell’UE manca ancora di competenze digitali di base; Tir in ginocchio, perché manca liquidità. A fronte di oltre 6.500 imprese del settore dell'autotrasporto, presenti in Veneto, 700800 di queste attività potrebbero essere costrette a chiudere entro la fine di quest'anno. CGIA Mestre 18.4.26; Eccola la nuova Smartina: manca solo il prezzo…; Parità di genere negli appalti: il TAR Lazio chiarisce che la mancata produzione documentale non equivale automaticamente alla carenza del requisito e impone il ricorso al soccorso istruttorio.
Il rischio di siccità si aggrava nei bacini lombardi: manca oltre un miliardo di metri cubi di acquaManca oltre il 55% della neve sui monti, probabile che il disgelo si concluda con un mese di anticipo A rischio le irrigazioni estive, urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica ... msn.com
Il Milan non va oltre lo 0-0 contro la Juventus e manca l'aggancio al Napoli in classifica Gli azzurri tornano a +2 e si riprendono il secondo posto in solitaria #SSCNapoli #MilanJuventus #SerieA - facebook.com facebook