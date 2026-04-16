Il Consorzio degli operatori Ncc accelera | Portiamo servizi e idee per la viabilità in consiglio comunale

Dopo l’assemblea dei soci tenutasi sabato scorso, il nuovo Consorzio degli operatori Ncc di Gallipoli ha annunciato un impegno più deciso nel portare proposte e servizi relativi alla viabilità cittadina. La recente riunione ha segnato un passo importante per l’organizzazione, che ora intende affrontare direttamente le questioni legate ai trasporti e alle strade della città.

GALLIPOLI - Dopo l’assemblea dei soci tenutasi sabato scorso il neo Consorzio degli operatori Ncc di Gallipoli segna un altro passo importate per affrontare direttamente le questioni che riguradono la viabilità e i trasporti cittadini.Durante la riunione il consorziato Mirco Casarano ha infatti.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Gli operatori Ncc si riorganizzano: nasce la nuova associazione, offerti servizi per la cittàGALLIPOLI - Offrire una nuova immagine per vincere le diffidenze del passato e programmare un ventaglio di servizi da sottoporre all’attenzione della... Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamentoAumentano (poco) le licenze in Terraferma (+3), calano al Lido (-3), regole più stringenti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: CNA e Consorzio dei Comuni, confronto su appalti, contributi alle imprese e trasporto persone; La Spezia, nasce Synlog Alliance, consorzio fra operatori della logistica per condividere i dati; Nuoro, la rabbia degli operatori di Pratosardo: Vogliamo risposte: no al Cip, sì alla gestione del Comune; Una nuova vita al Mercato Coperto: Questa volta siamo fiduciosi. Il Consorzio degli operatori Ncc accelera: Portiamo servizi e idee per la viabilità in consiglio comunaleL’assemblea dei soci dell’associazione degli operatori della mobilità cittadina ha deciso di indicare un suo referente tra i candidati consiglieri. Sarà Mirco Casarano che ha scelto la lista civica F ... lecceprima.it Consorzio Parco Ferrari in giostra. Degli Innocenti riconfermato: Qui il più grande luna parkOperatori degli spettacoli viaggianti, approvato il bilancio 2024 con numeri positivi E ad aprile in via Divisione Acqui, allestiremo la maxi area divertimento: sicurezza e qualità . E’ stato ... ilrestodelcarlino.it Consorzio di bonifica, pronto intervento sull’Arbia a Castelnuovo Berardenga Un pronto intervento idraulico autorizzato dalla Regione Toscana ha riguardato il torrente Arbia, nella zona industriale di Pianella nel comune di Castelnuovo Berardenga. Il Consor - facebook.com facebook Consorzio Elis, presentati risultati progetto “GenerAzione Talento” x.com