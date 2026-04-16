Il Consorzio degli operatori Ncc accelera | Portiamo servizi e idee per la viabilità in consiglio comunale

Da lecceprima.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’assemblea dei soci tenutasi sabato scorso, il nuovo Consorzio degli operatori Ncc di Gallipoli ha annunciato un impegno più deciso nel portare proposte e servizi relativi alla viabilità cittadina. La recente riunione ha segnato un passo importante per l’organizzazione, che ora intende affrontare direttamente le questioni legate ai trasporti e alle strade della città.

GALLIPOLI - Dopo l’assemblea dei soci tenutasi sabato scorso il neo Consorzio degli operatori Ncc di Gallipoli segna un altro passo importate per affrontare direttamente le questioni che riguradono la viabilità e i trasporti cittadini.Durante la riunione il consorziato Mirco Casarano ha infatti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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