Spettacoli trampoli e macchine mirabolanti | l' estate si accende sull' Isola pedonale

L’estate a Cesenatico si arricchisce di eventi con l’apertura della rassegna “L'Isola si anima”. La manifestazione, organizzata dal Comune, propone spettacoli, musica, animazioni e giochi creativi lungo l’isola pedonale di viale Carducci. La serie di iniziative si svolge durante tutta la stagione estiva e coinvolge sia residenti che turisti. La programmazione include esibizioni di trampoli e spettacoli con macchine innovative.

L’estate di Cesenatico si anima con una scenografica novità: “L'Isola si anima”, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giochi creativi, ideata e realizzata dal Comune di Cesenatico, che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione estiva sull’isola pedonale di viale Carducci.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Estate 2026: a Fossacesia si pensa a un'isola pedonale sul lungomare e a navette serali per la movida sicuraSi è svolto nella sala del consiglio comunale di Fossacesia l’incontro convocato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio con i gestori e i titolari... Taranto, torna l’isola pedonale su Corso Due Mari per l’estate 2026Tarantini Time QuotidianoDal 1 giugno al 13 settembre sarà istituita l’isola pedonale su Corso Due Mari, nel tratto compreso tra via Pitagora e via... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Primo maggio a Riccione: artigianato, spettacoli, picnic e musica a Lo Smanèt Spring Market; METS: un salto… tra i giochi di una volta!; UNA FESTA POP, a Milano sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, buon compleanno Cascina Cuccagna: 13 anni in quartiere; Festa del Tulipano 2026 a Castiglione del Lago — Guida pratica per la visita. Da domani sette giorni di incontri, spettacoli e proiezioni. Tra gli ospiti Giovanna Botteri e Lella Costa, poi il docu-film sul Salvemini - facebook.com facebook Il Comune premia chi organizza spettacoli nelle periferie di Roma: contributi fino a 45mila euro ift.tt/vPN5ioK x.com