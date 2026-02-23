Estate 2026 | a Fossacesia si pensa a un' isola pedonale sul lungomare e a navette serali per la movida sicura

Il sindaco di Fossacesia ha convocato un incontro con i gestori delle attività locali per discutere di un’isola pedonale sul lungomare e delle navette serali per migliorare la sicurezza della movida estiva. La decisione nasce dalla crescente affluenza di visitatori e dalla necessità di garantire un ambiente più sicuro e vivibile. Durante la riunione, sono state analizzate diverse soluzioni pratiche da mettere in atto quest’estate. La proposta sarà valutata nelle prossime settimane.

Si è svolto nella sala del consiglio comunale di Fossacesia l’incontro convocato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio con i gestori e i titolari delle attività che, a vario titolo, sono coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento della movida estiva a Fossacesia Marina: stabilimenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Tragedia sul lungomare di Fossacesia: pedone muore travolto da un'autoUn uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sul lungomare di Fossacesia. Investito sul lungomare: Fossacesia dà l'ultimo saluto a Franco Di SilverioLa comunità di Fossacesia si è stretta intorno alla famiglia di Franco Di Silverio, il pensionato di 70 anni investito e ucciso cinque giorni fa sul lungomare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fossacesia, vertice sulla sicurezza per la movida: il Comune convoca gestori e forze dell’ordine; Fossacesia, disoccupati e studenti scrutatori per il referendum del 22–23 marzo 2026; Fossacesia: Abbazia di San Giovanni in Venere spenta per M’illumino di Meno; FOSSACESIA CELEBRA IL CARNEVALE IN MOVIMENTO: DOMENICA FESTA IN PIAZZA FANTINI. Fossacesia, riunione con stabilimenti balneari su sicurezza e movida estiva 2026Il sindaco di Fossacesia convoca titolari di stabilimenti balneari e attività turistiche per programmare la movida estiva 2026 ... abruzzonews.eu https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fossacesia-vertice-sulla-sicurezza-per-i-locali-della-movida-riunione-in-comune-in-vista-dellestate-2026.html - facebook.com facebook