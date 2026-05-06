Spettacoli mostre e concerti a ingresso libero | torna lo Spring Festival

Dal 7 al 14 maggio, a Trieste si svolge lo Spring Festival, organizzato dall’associazione Petit Soleil. La rassegna comprende spettacoli, mostre e concerti, tutti a ingresso libero. Gli eventi sono stati ideati e realizzati da giovani artisti e si svolgono in diverse location della città. La manifestazione mira a offrire opportunità di intrattenimento gratuito e coinvolgimento culturale per il pubblico locale.