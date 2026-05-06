Spettacoli mostre e concerti a ingresso libero | torna lo Spring Festival
Dal 7 al 14 maggio, a Trieste si svolge lo Spring Festival, organizzato dall’associazione Petit Soleil. La rassegna comprende spettacoli, mostre e concerti, tutti a ingresso libero. Gli eventi sono stati ideati e realizzati da giovani artisti e si svolgono in diverse location della città. La manifestazione mira a offrire opportunità di intrattenimento gratuito e coinvolgimento culturale per il pubblico locale.
L’associazione Petit Soleil porta a Trieste, dal 7 al 14 maggio, Spring Festival, una rassegna di spettacoli, mostre e concerti, in cui la città diventa la cornice di eventi ideati e realizzati dai giovani e offerti a ingresso libero per tutti. Un’occasione per sostenere lo sviluppo della.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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