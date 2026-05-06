Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver speronato l’auto della sua ex convivente e averla aggredita dal finestrino durante una corsa. L’incidente è avvenuto a Buti, dove la polizia ha fermato l’uomo dopo aver assistito alla scena. La donna non ha riportato ferite gravi, ma sono stati chiamati i soccorsi per accertamenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

BUTI Prima sperona l’auto della ex convivente. Poi aggredisce la donna dal finestrino della stessa macchina. I momenti di terrore, filmati dalla stessa vittima con il telefono cellulare, sono stati oggetto di indagini da parte dei carabinieri della stazione di Buti che hanno arrestato l’uomo, un 43enne, in flagranza differita, per i reati di atti persecutori (stalking) e lesioni personali aggravate. "Condotta violenta abituale", viene specificato dal comando provinciale dell’Arma in una nota diramata ieri. Il culmine di questa condotta violenta si è avuto nella tarda serata del 30 aprile scorso, quando è scattato l’arresto. Ma la notizia è stata resa nota solo ieri, dopo il via libera della Procura e dopo tutti gli adempimenti del caso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sperona l’auto e aggredisce la ex. Arrestato 43enne dopo folle corsa

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