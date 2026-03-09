Auto non si ferma a posto di blocco e sperona auto dei carabinieri | folle inseguimento all' alba

Questa mattina all'alba a Bari, un'auto ha ignorato un posto di blocco e si è speronata contro un'auto dei carabinieri durante un inseguimento. La fuga è proseguita fino a viale Trisorio Liuzzi, alle porte di Loseto, dove i militari sono riusciti a fermare il veicolo. L'incidente ha coinvolto un'auto in fuga e la pattuglia dei carabinieri.

Un inseguimento tra un'auto e i carabinieri si è verificato questa mattina all'alba a Bari, La corsa è terminata con il fuggitivo fermato su viale Trisorio Liuzzi, alle porte di Loseto. Secondo le prime informazioni, una Fiat Panda non si sarebbe fermata all'alt di un posto di blocco dell'Arma, speronando anche una vettura dei carabinieri. Da lì sarebbe partito un inseguimento durato alcuni km. La corsa del fuggitivo, protrattasi anche tra Carbonara e Ceglie, è poi terminata all'ingresso di Loseto. Al vaglio dei militari la posizione del conducente del veicolo. Nella mattinata di sabato, invece, c'era stato un altro inseguimento nel capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Folle inseguimento nella notte: auto sperona carabinieri e guardia di finanzaUna corsa folle quella di un 28enne, residente nella zona di Comacchio, che nella serata di sabato 3 gennaio lo ha visto fuggire tra le strade di ben...

Leggi anche: Sperona le auto di carabinieri e Finanza, folle inseguimento notturno tra paesi e campagne

Contenuti utili per approfondire Auto non si ferma a posto di blocco e...

Temi più discussi: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Non si fermano ad alt polizia e mentre scappano con l’auto provocano incidente, 3 morti a Roma; Roma, auto in fuga uccide una famiglia. Arrestati tre presunti ladri; Roma, senza patente non si ferma all'alt e scappa con l'auto. Poi si schianta contro un bus: piantonato in ospedale.

Roma, senza patente non si ferma al posto di blocco e si schianta contro un busUn 23enne alla guida di un’auto a noleggio, ha ignorato il controllo della polizia, terminando la corsa contro il mezzo, per fortuna vuoto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti ... rainews.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 mortiLe vittime sono padre, madre e figlio. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. Sul posto sono intervenuti anche i ... tg24.sky.it

Lascia i figli in auto sotto il sole per fare un lifting, il più piccolo muore: condannata Per il tribunale della California la donna deve rispondere di abuso di minori - facebook.com facebook

Tre auto in fiamme a Nuoro, tutte della stessa persona x.com