Spazio asse tra Italia e Argentina | borse di studio per ricercatori under 40

L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires ha annunciato un bando per l’assegnazione di 16 borse di studio rivolte a laureati argentini. Le borse sono destinate a ricercatori under 40 che intendono svolgere attività di formazione e ricerca nel settore spaziale presso centri italiani. La selezione riguarda candidati interessati a collaborazioni nel campo spaziale tra Italia e Argentina. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata.

L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 16 borse di studio destinate a laureati argentini interessati a svolgere attività di formazione e ricerca nel settore spaziale presso centri italiani. L’iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si inserisce nei programmi di cooperazione scientifica tra i due Paesi, attivi ormai da diversi anni. Le borse hanno una durata di sei mesi e sono rivolte a giovani ricercatori con titolo universitario, età inferiore ai 40 anni e conoscenza della lingua inglese. I beneficiari saranno inseriti in programmi di ricerca in ambito spaziale, con attività da svolgere in Italia nel periodo previsto dal bando.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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