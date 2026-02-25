Università | borse di studio internazionali per sostenere il lavoro di sette ricercatori e ricercatrici

I finanziamenti Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships consentono di sviluppare progetti di frontiera in vari ambiti In uno dei bandi più selettivi di Horizon Europe, l’Università di Pisa conquista sette borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA PF), confermandosi tra gli atenei italiani più competitivi nella ricerca europea e nell’attrazione di talenti internazionali. Il finanziamento complessivo, di oltre un 1.400.000 euro, consentirà a sette ricercatrici e ricercatori post-doc di sviluppare altrettanti progetti di frontiera in ambiti che spaziano dalle scienze dei materiali al diritto internazionale, dalla matematica teorica agli studi umanistici, fino alla conservazione del patrimonio culturale e alle tecnologie per l’energia sostenibile. “Le MSCA-PF rappresentano uno degli strumenti più qualificanti di Horizon Europe per promuovere mobilità e ricerca di frontiera - ha commentato il rettore Riccardo Zucchi - Il risultato ottenuto dall’Università di Pisa conferma la qualità delle nostre comunità scientifiche e la crescente attrattività internazionale dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

