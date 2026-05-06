Spazi pubblici per i murales e un albo degli street artist | l' idea di Salemme e De Sabato per rigenerare Foggia

Due consiglieri del Comune di Foggia hanno avanzato una proposta che prevede l’individuazione di spazi pubblici dedicati ai murales e la creazione di un albo ufficiale per gli street artist. La proposta è attualmente al centro di discussioni nella Commissione Cultura, con l’obiettivo di favorire la rigenerazione urbana attraverso l’arte di strada. La proposta nasce dall’intento di valorizzare il ruolo degli artisti di strada nel contesto cittadino.

Individuare spazi da destinare alla street art e istituire un albo degli artisti di strada: sono due degli obiettivi di una proposta già oggetto di confronto all’interno della Commissione Cultura del Comune di Foggia, su iniziativa dei consiglieri Francesco Salemme e Antonio De Sabato.La.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quell'idea di limitare la promozione dei combustili fossili negli spazi pubblici di Monza Terni, Baravai a rischio chiusura: “Eterogeneità nelle modalità di gestione e utilizzo degli spazi pubblici”Il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Pastura: “Fare chiarezza sulle prospettive e la programmazione degli eventi culturali cittadini” Una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Presentato il progetto di recupero dell'Ospedale Vecchio: spazi pubblici per la socialità; Nasce il Bicilab alla Polveriera: nuovo spazio per la mobilità sostenibile; Il Comune di Martinsicuro prosegue l'impegno nella riqualificazione degli spazi pubblici per famiglie e più piccoli; Amsterdam vieta ufficialmente la pubblicità di carne negli spazi pubblici. Policlinico Umberto I. Ricciardi (M5S) denuncia uso spazi pubblici da parte dei privati per intramoenia. Ma per il sottosegretario Siracusano: Operazione utile al pubblicoAlla Camera dei Deputati si è acceso il dibattito sulla concessione di spazi del Policlinico Umberto I al privato per attività libero professionale intramoenia. Ricciardi (M5S) accusa il Governo di ... quotidianosanita.it Sport e spazi pubblici: avviati i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di PisaPisa, 23 febbraio 2026 - Prendono il via oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina di Pisa, in via Salvini. Per consentire l’esecuzione ... lanazione.it Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare negli spazi pubblici le pubblicità per la carne e per i prodotti legati ai combustibili fossili, in linea con i valori green dell'amministrazione locale. Ma basterà per raggiungere gli obiettivi prefissati x.com L’Amministrazione comunale ha deliberato l’intitolazione di nuovi spazi pubblici per onorare figure di rilievo: una via dedicata a Papa Giovanni Paolo II, un parco per Dusi e Doregatti e uno per l'Unione Europea e un percorso ciclopedonale a Mary Wortley Mo - facebook.com facebook