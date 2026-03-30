A Terni, un'interrogazione riguarda il possibile rischio di chiusura del Baravai e la gestione degli spazi pubblici lungo la Passeggiata. La richiesta, presentata da consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e illustrata dal capogruppo, si concentra sulle modalità di gestione e sull'organizzazione degli eventi cittadini. La questione riguarda anche l’eterogeneità delle modalità di utilizzo degli spazi pubblici della zona.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Pastura: “Fare chiarezza sulle prospettive e la programmazione degli eventi culturali cittadini” Una interrogazione sul futuro del Baravai – e più in generale sulla programmazione degli eventi cittadini e della gestione degli spazi della Passeggiata – è stata presentata dai Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia ed esposta dal capogruppo Roberto Pastura. Il documento è rivolto al sindaco Bandecchi ed alla giunta, in previsione della stagione estiva. I consiglieri in premessa rilevano una: “Eterogeneità nelle modalità di gestione e utilizzo degli spazi pubblici nell’area della Passeggiata. Da un lato è stata disposta la riapertura dello storico chiosco, oggetto di recente rilancio e restituzione alla città. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, Baravai a rischio chiusura: “Eterogeneità nelle modalità di gestione e utilizzo degli spazi pubblici”

Articoli correlati

Roveredo, chiusura della Rsa: spazi pubblici lasciati inerti e nuove proposte in attesaSono passati tre mesi da quando l’Azienda Sanitaria Fiorentina ha ufficialmente chiuso l’ospedale RSA di Roveredo in Piano.

Il Ministero invia il questionario sull’utilizzo degli smartphone in classe: chiesti regolamenti, modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglieIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione nazionale sull’uso degli smartphone in classe.