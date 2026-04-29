Quell' idea di limitare la promozione dei combustili fossili negli spazi pubblici di Monza

A Monza si discute nuovamente sulla proposta di limitare la promozione dei combustibili fossili negli spazi pubblici. La questione non è nuova, dato che in passato i consigli comunali di Firenze e Genova hanno approvato mozioni per vietare la pubblicità di questi prodotti nelle aree pubbliche. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative simili adottate in altre città italiane.

Non è una novità. Nei mesi scorsi lo hanno già fatto i consigli comunali di Firenze e di Genova che hanno approvato una mozione per vietare la pubblicità dei combustibili fossili e dei prodotti a essi associati negli spazi pubblici.Combustibili fossili: la proposta monzeseAdesso ci prova anche.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green”Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni... Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: “Follia green”(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Quell'idea di limitare la promozione dei combustili fossili negli spazi pubblici di Monza; Per salvare l’auto in Italia ci servono (anche) i cinesi - Appunti; Il pedagogista Sidoti: Privare dello smartphone non educa l’adolescente; Francesco Boccia: Danni alle imprese, il governo si muova. Servono strumenti come in epoca Covid. Quell'idea di limitare la promozione dei combustili fossili negli spazi pubblici di MonzaLa proposta, già abbracciata da altre grandi città italiane, adesso arriva anche a Monza. Chi la propone e perché c'è chi la critica ... monzatoday.it Obama e quell’intesa sul nucleare che Trump bocciò (ma faticherà a migliorare) x.com "Buonasera Francesco Emilio Borrelli questi giovani andrebbero rieducati perchè a quell'età si gioca non si fanno gesti simili per fare casino e magari poi provocare danni. Ovviamente il papà gli permette tutto e invece di sgridarlo seriamente prende il tutto co - facebook.com facebook