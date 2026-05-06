Spazi per i senzatetto all’ex Cim Corsa per finire i lavori a giugno

I lavori per gli spazi destinati ai senzatetto nell’ex Cim sono in ritardo rispetto alla data prevista, che era il 27 novembre 2024. Dopo diverse proroghe, per un totale di 508 giorni in più, le attività devono essere completate entro la fine di giugno. La consegna dei lavori è fondamentale per non perdere i finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Attualmente, si sta lavorando per rispettare questa scadenza.

Doveva essere terminato il 27 novembre 2024 ma poi, di proroga in proroga (in tutto sono stati concessi 508 giorni in più) si è arrivati a oggi e ora si deve correre per ultimare il tutto entro fine giugno per non perdere i fondi Pnrr. E i costi, naturalmente, non saranno di 1,5 milioni, come preventivato, ma saliranno di altri 640mila euro. Lo si evince dalla Determinazione dirigenziale 11072026 del Comune di Ravenna del 29 aprile scorso che consente di ripercorrere la strada che porterà al termine dei lavori della struttura ex Centro di igiene mentale che ospiterà i senza tetto ed è collocata in via Torre 5. Si è trattato di un progetto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spazi per i senzatetto all’ex Cim. Corsa per finire i lavori a giugno The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate PNRR, il Comune ammette: impossibile finire i lavori all’Ex Opg entro giugno, ora servono 9 milioniDopo l'inchiesta di Fanpage e l'istruttoria della Corte dei Conti, il Comune certifica che non rispetterà i tempi del PNRR che prevedevano la... Roma. Smeriglio: entro giugno aprono nuovi spazi a Giubbonari e Valle AureliaLa storica sede del Partito Comunista Italiano, situata in via dei Giubbonari a Roma, che successivamente è stata assegnata al Partito Democratico,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spazi per i senzatetto all’ex Cim. Corsa per finire i lavori a giugno; A Monza nasce un condominio super green dedicato alle persone senza una casa; Mai più separati, approvata la mozione per aprire i dormitori dei clochard (anche) ai loro animali; Bergamo, senzatetto accampati al Parco del Galgario, Abbiamo paura a portarci i bambini. La mini-casa per i senzatetto con cui IKEA offre un rifugio a tuttiPensare una casa per i senzatetto è un gesto speciale. Coinvolgere i futuri destinatari nella decisione di dettagli costruttivi e scelte di arredamento è un piccolo capolavoro, destinato a cambiare la ... esquire.com Un capannone riscaldato per i senzatetto: la proposta dei volontari sarà discussa dalla prefettura il 13 gennaioMONIGO - Un capannone per i senzatetto, per aiutarli in queste giornate gelide. La parrocchia di Santa Elena Imperatrice di Monigo, alla periferia di Treviso, ha messo a disposizione un capannone ... ilgazzettino.it Dal 9 al 17 maggio 2026, negli spazi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS, sarà visitabile “Un mondo in cui ciascuno è importante. Hospice, storie di una Russia sconosciuta”, un percorso espositivo intenso e coinvolgente dedicato al tema delle c - facebook.com facebook Rivoluzione della pubblicità ad Amsterdam: negli spazi pubblici cittadini spariscono hamburger e Suv, riemerge la cultura. Cambia lo sfondo della città, racconta la Bbc dopo il divieto entrato in vigore il primo maggio che ha fatto di Amsterdam la prima capitale x.com