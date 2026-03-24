A Roma, entro il 4 giugno, apriranno due nuovi spazi politici. La sede in via dei Giubbonari, storicamente occupata dal Partito Comunista Italiano e successivamente dal Partito Democratico, sarà riaperta. Parallelamente, l’ex Casa del Popolo di Valle Aurelia riaprirà anch’essa prima del 25 aprile. Le riaperture sono state annunciate da un rappresentante del partito locale.

La storica sede del Partito Comunista Italiano, situata in via dei Giubbonari a Roma, che successivamente è stata assegnata al Partito Democratico, insieme all’ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, riapriranno al più presto, in vista del 25 aprile, e al più tardi entro il 4 giugno. Questi due spazi saranno dedicati ad attività culturali e iniziative collegate alla memoria storica della città. Annuncio dell’assessore Smeriglio. La notizia è stata confermata dall’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, durante un evento tenutosi in Campidoglio, in occasione della commemorazione delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine. Nel corso del suo intervento, Smeriglio ha dichiarato: “Stiamo realizzando spazi culturali e per la memoria, e con questo obiettivo riapriremo la Casa del Popolo di Valle Aurelia”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma. Smeriglio: entro giugno aprono nuovi spazi a Giubbonari e Valle Aurelia

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