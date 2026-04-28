PNRR il Comune ammette | impossibile finire i lavori all'Ex Opg entro giugno ora servono 9 milioni
Il Comune ha confermato che i lavori all’Ex Opg non saranno completati entro la scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR. Dopo le indagini di Fanpage e l’istruttoria della Corte dei Conti, è stato reso noto che servono circa 9 milioni di euro per portare avanti i lavori ancora in corso. La consegna dei lavori, quindi, slitterà rispetto ai tempi stabiliti in precedenza.
Dopo l'inchiesta di Fanpage e l'istruttoria della Corte dei Conti, il Comune certifica che non rispetterà i tempi del PNRR che prevedevano la consegna il 30 giugno prossimo. Per finire l'opera ora servono nuovi fondi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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