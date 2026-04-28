PNRR il Comune ammette | impossibile finire i lavori all'Ex Opg entro giugno ora servono 9 milioni

Il Comune ha confermato che i lavori all’Ex Opg non saranno completati entro la scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR. Dopo le indagini di Fanpage e l’istruttoria della Corte dei Conti, è stato reso noto che servono circa 9 milioni di euro per portare avanti i lavori ancora in corso. La consegna dei lavori, quindi, slitterà rispetto ai tempi stabiliti in precedenza.