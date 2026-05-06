Una sparatoria si è verificata in una scuola in Brasile, dove un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco con l’arma del padre. Durante l’episodio, sono rimaste ferite diverse persone tra studenti e dipendenti. Purtroppo, due dipendenti dell’istituto sono deceduti a causa delle ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già sequestrato l’arma usata dal giovane.

Un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola in Brasile. Due persone sono state uccise e diversi studenti sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta all’interno dell’istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. Il giovane avrebbe usato l’arma del padre. I media riportano che il tredicenne è stato arrestato insieme al genitore. La sparatoria in una scuola in Brasile Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni è entrato armato nella scuola São José di Rio Branco e ha aperto il fuoco contro le persone presenti. Molti studenti sono fuggiti e alcuni hanno cercato di nascondersi sul tetto o uscire dall’istituto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sparatoria in una scuola in Brasile, un 13enne ha aperto il fuoco e ha ucciso due persone

Notizie correlate

Brasile, 13enne apre il fuoco a scuola. Due morti e diversi feritiDue persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’Istituto São José di Rio Branco,...

Leggi anche: Turchia, sparatoria in una scuola media: 13enne uccide 9 persone

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e feriti; A 13 anni apre il fuoco a scuola, due morti e due feriti; Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e feriti; Florida, droni nelle scuole contro le sparatorie: al via il primo esperimento.

Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feritiDue persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all'interno dell'Istituto São José di Rio Branco, capitale dello ... ilgazzettino.it

A 13 anni apre il fuoco a scuola, due morti e due feritiCon l'arma del padre spara nell'istituto e uccide due dipendenti che volevano fermarlo. Il ragazzo è stato arrestato, le lezioni sospese ... rainews.it

Sparatoria a Dallas (Texas), in azione anche l'Fbi #videoevidenza x.com

Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feriti - facebook.com facebook