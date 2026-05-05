Brasile 13enne apre il fuoco a scuola Due morti e diversi feriti

Un episodio di violenza si è verificato oggi in una scuola di Rio Branco, capitale dello Stato dell’Acre in Brasile. Un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco all’interno dell’Istituto São José, causando la morte di due persone e ferendo diversi studenti. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sui motivi dell’accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo alle circostanze dell’incidente.

Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’ Istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. A riferirlo i media locali tra cui il portale Uol, citando la Polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell’istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l’area e avviato le indagini. Ha rubato l’arma del patrigno da casa e l’ha portata a scuola.🔗 Leggi su Open.online

Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026

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