Nella giornata di oggi, in una scuola media nel paese, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di nove persone e il ferimento di 13 altri. Tra i feriti, sei sono in terapia intensiva e tre si trovano in condizioni critiche. Questa è la seconda volta in due giorni che si registra un episodio simile in un istituto scolastico del paese.

Ankara, 15 apr. (Adnkronos) - È di nove morti e 13 feriti, sei dei quali in terapia intensiva, tre in condizioni critiche, il bilancio aggiornato delle vittime della seconda sparatoria in una scuola in Turchia in due giorni. Oggi, 15 aprile, uno studente di 13 anni ha aperto il fuoco contro una scuola media della città di Kahramanmaras, nel centro del Paese, la Ay?el Çal?k Middle School nel distretto di Oniki?ubat. Tra le vittime ci sarebbero almeno tre studenti e un docente. Secondo quanto riferisce il giornale turco Daily Sabah, il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e si sarebbe tolto la vita dopo l'attacco in cui avrebbe utilizzato cinque armi da fuoco.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turchia, sparatoria in una scuola media: 13enne uccide 9 persone

Student kills 9 in Turkey's second school shooting in 2 days

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