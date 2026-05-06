Sparatoria in una scuola in Brasile arrestato un 13enne | ha ucciso due persone Fermato anche il patrigno

In Brasile, una sparatoria si è verificata in una scuola di Rio Branco, dove un ragazzo di 13 anni ha sparato e ucciso due persone. Dopo l’accaduto, è stato arrestato e anche il patrigno è stato fermato. L’incidente ha suscitato attenzione sulle dinamiche di questa vicenda all’interno dell’istituto scolastico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o sui precedenti del giovane coinvolto.

Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco in una scuola a Rio Branco, in Brasile, uccidendo due dipendenti. Fermato anche il patrigno, proprietario dell’arma. Indagini in corso su movente e dinamica della sparatoria.🔗 Leggi su Fanpage.it

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