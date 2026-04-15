sparatoria in una scuola media in turchia ci sono morti

In una scuola media nel sud-est della Turchia, nella provincia di Kahramanmaras, si è verificato un attacco armato. L'incidente ha causato diverse vittime e numerosi feriti tra studenti e insegnanti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto e garantire la sicurezza nella zona. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

Un attacco armato in una scuola media nel sud est della Turchia, in provincia di Kahramanmaras, ha provocato la morte di alcune persone e numerosi feriti. Secondo l'emittente Ntv, un individuo armato ha aperto il fuoco in un'aula della scuola mentre il governatore locale ha affermato Mukerrem Unluer ha affermato che ci sono delle vittime mentre, sempre secondo Ntv, l'attentatore sarebbe stato arrestato. La sparatoria si è verificate alle 13:30 ora locale. Solo ieri, un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sud est della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Turchia, sparatoria in una scuola media: ci sono morti. È il secondo attacco in due giorni

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