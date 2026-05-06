Sparò contro la caserma dei Carabinieri a Natale arrestato

Durante la giornata di Natale, un uomo ha esploso dei colpi contro la caserma dei Carabinieri. Immediatamente, le forze dell'ordine hanno avviato le operazioni di ricerca e successivamente hanno arrestato il responsabile. Non sono stati riportati feriti tra i militari presenti nella caserma. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell'azione e verificare eventuali collegamenti con altri fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta di quest’Ufficio, a carico di un soggetto gravemente indiziato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco. Le risultanze investigative hanno consentito di appurare che l’indagato, in ora notturna, il 24 dicembre 2024, avrebbe esploso, per motivi allo stato sconosciuti, un proiettile contro il portone della stazione Carabinieri di Napoli Borgoloreto, utilizzando una un’arma da fuoco a canna lunga. Subito dopo aver esploso il colpo, il soggetto si sarebbe sfilato il giubbotto nero che indossava, nascondendolo, per poi fuggire a volto scoperto, con l’arma ancora imbracciata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sparò contro la caserma dei Carabinieri a Natale, arrestato Notizie correlate Bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri: arrestato 33enne a CagliCagli (Pesaro e Urbino) mercoledì 1 aprile 2026 - Arriva davanti alla caserma dei carabinieri con i guanti neri, una bottiglia in mano e un gesto... Molotov contro caserma dei carabinieri, presi 5 minorenni nel MilaneseHanno lanciato delle molotov contro la Stazione dei carabinieri di Vaprio D’Adda, a Milano, incendiando un’auto parcheggiata nei pressi Per questi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Vaprio d'Adda, molotov contro la caserma dei carabinieri Video; Cecchino di Natale: il video social che incastra il ventunenne; Mattino Cinque: Washington, attentato a Trump, il video degli spari Video; Follia a Decimoputzu, spara a fratello e compagna per un furto di ortaggi: arrestato 42enne. Molotov lanciate contro la caserma. Comunità e domiciliari per 5 minori: Ti faccio vedere che abbiamo fattoLe bottiglie riempite di benzina al distributore e il blitz degli incappucciati la notte del primo gennaio. I messaggi preparatori (Tutti li dobbiamo scoppiare) e i video dell’azione anche sui profi ... ilgiorno.it Lancia una bottiglia incendiaria contro caserma dei carabinieri, 33enne in carcere- FANO, 01 APR - Aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri. Arrestato dai carabinieri di Fano, un uomo di 33anni, abitante in Cagli, colto in flagranza di reato per ... ansa.it Il 4 maggio 1970 la Guardia Nazionale americana sparò su studenti disarmati a Kent State. Quattro morti. Nessun condannato. Cinquantasei anni dopo Trump deporta gli studenti che protestano. Meloni trasforma i picchetti degli operai in reati penali. Il fucile è - facebook.com facebook