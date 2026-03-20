Nella notte tra il 8 e il 9 marzo, alle 3:24, una telecamera di piazzale Allende a Riccione si spegne improvvisamente. Poco dopo, un uomo rimuove le telecamere e fugge. Le targhe del veicolo utilizzato sono state registrate e hanno permesso di identificare il sospetto.

Sono le 3,24 del mattino dello scorso 9 marzo quando la telecamera di piazzale Allende a Riccione, nella zona nord, smette improvvisamente di trasmettere. E’ accaduto qualcosa e gli otto equipaggi che ancora a quell’ora pattugliano la città, convergono sul posto per capire cos’è accaduto. A terra trovano i pali della videosorveglianza. Ad abbatterli è stato un veicolo che, dalle prime ricostruzioni, appare più grande di una semplice auto. E’ stato un urto violento e improvviso, e a terra sono rimasti i segni dell’ incidente, con pezzi di vetro e metallo persi dal veicolo. Ma il mezzo lì non c’è, l’autista è scappato. Ci sono voluti dieci giorni per ricostruire gli spostamenti del veicolo e di chi lo stava guidando quella notte, ma alla fine gli agenti della polizia municipale lo hanno trovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbatte le telecamere e scappa . Incastrato grazie alle targhe

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