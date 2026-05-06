Spaccio usura e diversi giovani allo sbando | Mesagne in stato di abbandono

A Mesagne, la situazione si aggrava con un aumento dello spaccio di droga e dei casi di usura, coinvolgendo anche giovani che si trovano in condizioni di difficoltà. La città appare trascurata e in parte abbandonata, con problemi che si manifestano in diversi quartieri. Nel frattempo, la campagna elettorale si accende, e una candidata del centrodestra viene intervistata da un giornalista locale, mentre i temi legati a sicurezza e giovani sono al centro del dibattito pubblico.

MESAGNE - La campagna elettorale a Mesagne si infiamma. Video intervista di Cosimo Guarini a Giorgia Campana, candidata sindaco del centro destra, sostenuta dalle liste Mesagne che cambia e Fratelli d'Italia. A questo link è visibile l'intervista all'altro candidato, Francesco Rogoli. Rimani.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ragazzo di 13 anni accoltella l’insegnante: ma come possiamo educare i giovani, se noi adulti siamo allo sbando?

“Sono diventato prigioniero della cocaina e del crack, sono stato un’anima persa allo sbando. A Central Park pensai a mamma e cominciai a piangere”. Le rivelazioni di Aristoteles de “L’allenatore nel pallone”Urs Althaus, l'attore che interpretò Aristoteles ne L'allenatore nel pallone, racconta in un'intervista al Corriere della Sera la sua lotta contro la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Confederazione cosentina a Roma: arrestati i colletti bianchi con l'arsenale da guerra; Le confessioni del pentito Checco Greco, le due bacinelle della droga e il piano (fallito) di uccidere Porcaro; Crotone, alimenti tenuti in bagno: chiuso definitivamente un circolo in centro; Usura mafiosa a Roma, arrestati due esponenti.

Lombardia, usura e spaccio gestiti dalla ‘ndrangheta: tre arrestiCoinvolte tre persone tra Monza-Brianza e Pavia. Sono accusate di spaccio e usura aggravata ai danni di due imprenditori brianzoli, crimini con cui gli arrestati avrebbero favorito il radicamento ... affaritaliani.it

Spaccio in ex liceo, 2 arresti e altre 12 misure cautelariDue arresti in flagranza e altre 12 misure cautelari tra divieto di espatrio, divieto di dimora in provincia di Massa Carrara e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' il bilancio di ... ansa.it

PATERNO’ (CT), LANCIAVA LA DROGA DAL BALCONE: ARRESTATO 46ENNE DAI CARABINIERI Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti a Paternò, dove un uomo di 46 anni, pregiudicato del posto, è stato arrestato al termine di un’operazio - facebook.com facebook

Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish ift.tt/9nxMbKq x.com