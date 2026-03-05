In un'intervista, Aristoteles ha descritto il suo passato come prigioniero di cocaina e crack, parlando di momenti di grande sofferenza e di un pensiero rivolto alla madre durante una passeggiata a Central Park. Nello stesso contesto, l’attore Urs Althaus ha raccontato di aver sognato di essere il Pelé svizzero, ma di aver finito per diventare semplicemente se stesso.

Urs Althaus, l'attore che interpretò Aristoteles ne L'allenatore nel pallone, racconta in un'intervista al Corriere della Sera la sua lotta contro la dipendenza “Volevo essere il Pelé svizzero, ma sono diventato Aristoteles”. In una lunga accorata intervista al Corriere della Sera è riemerso dal cinema degli anni ottanta l’attore Urs Althaus. Colui che nel celebre L’allenatore nel pallone (1984) interpretò il fuoriclasse brasiliano della Longobarda malato di saudade. Oggi ha 70 anni, vive sul Lago di Lucerna, figlio di un nigeriano migrato in Svizzera (che non ha mai conosciuto), ex attore e modello, oggi purtroppo è gravemente malato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono diventato prigioniero della cocaina e del crack, sono stato un’anima persa allo sbando. A Central Park pensai a mamma e cominciai a piangere”. Le rivelazioni di Aristoteles de “L’allenatore nel pallone”

