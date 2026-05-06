Spaccio nelle case popolari due denunciati nel Casertano

Nella notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Caserta hanno portato a termine un’operazione di controllo nelle case popolari della zona. Durante le verifiche, sono stati individuati due uomini che si sono resi responsabili di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno denunciato le due persone, sequestrando droga e materiale utile alle indagini. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto ai traffici illeciti nel quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio per il contrasto ai reati in genere e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà due persone residenti a Falciano del Massico. L’intervento è avvenuto in via Pennutola a Valle, nella zona delle case popolari, dove i militari avrebbero accertato una cessione di sostanza stupefacente dietro pagamento di denaro. I soggetti coinvolti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio nelle case popolari, due denunciati nel Casertano Notizie correlate Monteruscello, sorpresi a rubare infissi nel cantiere delle case popolari: arrestati due uominiFurto in un cantiere di edilizia popolare a Monteruscello, in via Umberto Saba 71. Sisma nelle Marche: 9 milioni per sbloccare le case popolari? Cosa sapere Castelli e Fagioli chiedono 9 milioni per completare le case popolari nelle Marche. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giarre, sequestrati 4,5 chili di droga dopo perquisizioni nelle case popolari; Tor Bella Monaca: l'androne del palazzo popolare come base per spacciare cocaina, due arresti; Energia a scrocco nelle case popolari, denunciate sei persone a Villabate; Aci Catena, aveva la cocaina nascosta negli slip: arrestato per spaccio. Bombe esplose alle case popolari di Latina, quattro arresti: indagini sulla guerra per lo spaccioQuattro uomini sono stati arrestati a Latina per gli attentati esplosivi e incendiari che hanno interessato varie zone di edilizia popolare del capoluogo pontino nel settembre 2025. L'operazione, ... fanpage.it Palermo, lo spaccio dietro gli spari: nella faida a colpi di kalashnikov ferita per sbaglio un’anzianaOltre a Danilo D’Ignoti nel pomeriggio da Far West di via Montalbo ferita anche una passante di 71 anni. Il filo che lega l’episodio a via don Minzoni e al «Palazzo di ferro» ... msn.com #Ivrea: un 17enne è stato arrestato per spaccio di droga. Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno trovato hashish, un bilancino e denaro. Leggi l'articolo completo su @quotidianocanavese [https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/ivrea-spac - facebook.com facebook Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish ift.tt/9nxMbKq x.com