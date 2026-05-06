Spaccio nei campi lombardi arrestati 2 giovani | uno è salernitano

Tra giugno 2024 e ottobre 2025, due giovani sono stati arrestati con l’accusa di aver gestito un’attività di spaccio nelle campagne intorno a Cremona. Secondo le indagini, si spostavano continuamente tra diverse zone agricole, talvolta più volte nello stesso giorno, scegliendo punti di accesso difficili da raggiungere per le forze dell’ordine. Uno dei due arrestati è di nazionalità salernitana.

Tra il giugno 2024 e l'ottobre 2025, almeno in due avrebbero gestito una vera e propria piazza di spaccio itinerante nelle aree agricole intorno a Cremona, cambiando quotidianamente zona e, talvolta, più volte nella stessa giornata, scegliendo rifugi difficilmente accessibili e funzionali alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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